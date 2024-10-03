Politico: США и Израиль обсуждают удар по иранским силам в Йемене и Сирии

2 октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США в частном порядке не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных мер против Ирана. При этом администрация Байдена считает маловероятным, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана. Другой представитель администрации президента США рассказал, что израильские власти до сих пор не приняли решения в связи с праздником Рош ха-Шана.