Politico: США и Израиль обсуждают удар по иранским силам в Йемене и Сирии
США и Израиль в качестве ответа на атаку Ирана обсуждают удар по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Йемене и Сирии. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных советников президента США Джо Байдена.
По информации одного из источников, США и Израиль рассматривают разные варианты ответа, который может включать в том числе военный удар. Другой собеседник отметил, что речь идет об атаке поддерживаемых Ираном формирований или же непосредственно подразделений КСИР в Йемене и Сирии.
Советники Байдена отдают предпочтение «стратегическому, но ограниченному ответному удару», отмечает издание.
2 октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США в частном порядке не пытаются убедить Израиль воздержаться от ответных мер против Ирана. При этом администрация Байдена считает маловероятным, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана. Другой представитель администрации президента США рассказал, что израильские власти до сих пор не приняли решения в связи с праздником Рош ха-Шана.
Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 180 ракет, сообщила израильская армия. КСИР назвал ракетный удар местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны. После атаки израильские военные пообещали продолжить наносить ракетные удары по всему Ближнему Востоку.