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В США обсуждают возможные удары Израиля по нефтяным объектам в Иране

Ведомости

В Соединенных Штатах ведутся обсуждения возможных ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана в ответ на ракетные удары Тегерана. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден, его слова передает The Times of Israel.

Американского лидера спросили, поддерживает ли он атаку Израиля на нефтяные объекты Ирана.

«Мы обсуждаем это. Я думаю, что этого было бы немного… в любом случае», – ответил Байден.

3 октября Financial Times писала, что США и их западные союзники пытаются ограничить ответ Израиля на атаку Ирана в надежде предотвратить выход из-под контроля разрастающегося регионального конфликта. Отмечалось, что Байден говорил с другими лидерами «большой семерки», чтобы скоординировать санкции против Тегерана и проконсультировать Израиль по поводу его ответных мер.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. ЦАХАЛ утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.

2 октября The New York Times писала, что Израиль пообещал принять ответные меры после иранской атаки. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран «совершил большую ошибку» и заплатит за это.

Массированный ракетный удар Ирана по Израилю произошел после начала Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции на юге Ливана. Ранее, 23 сентября, ЦАХАЛ начала операцию «Стрелы севера».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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