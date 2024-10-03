В США обсуждают возможные удары Израиля по нефтяным объектам в Иране

3 октября Financial Times писала, что США и их западные союзники пытаются ограничить ответ Израиля на атаку Ирана в надежде предотвратить выход из-под контроля разрастающегося регионального конфликта. Отмечалось, что Байден говорил с другими лидерами «большой семерки», чтобы скоординировать санкции против Тегерана и проконсультировать Израиль по поводу его ответных мер.