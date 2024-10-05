Израиль сообщил о ликвидации в Ливане двух командиров «Хамаса»

Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. 4 октября ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные за четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидировали 250 боевиков «Хезболлы», всего количество погибших после начала операции Израиля в Ливане превысило 2000 человек.