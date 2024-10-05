Израиль сообщил о ликвидации в Ливане двух командиров «Хамаса»
Двое высокопоставленных руководителей боевого крыла палестинской группировки «Хамас» уничтожены в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентства безопасности страны (ISA) в Ливане. Об этом сообщает Telegram-канал израильской армии.
Израильские военные уничтожили Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда, который, по данным ЦАХАЛ, руководил террористической деятельностью в израильском округе Иудея и Самария. По информации военных, член группировки в последние годы проводил операции против израильтян как внутри, так и за пределами государства, а также отвечал за укрепление позиций «Хамаса» в Ливане.
Еще один высокопоставленный член боевого крыла «Хамаса» в Ливане был уничтожен в районе Триполи, рассказали в израильской армии. Речь идет о Саиде Алаа Наиф Али, который, как утверждается, совершал атаки на израильские объекты и занимался вербовкой боевиков в Ливане.
«Армия обороны Израиля и ISA провели эти операции в рамках усилий по нацеливанию на "Хамас" везде, где он представляет угрозу для граждан Израиля. Эти операции представляют собой удар по способности "Хамаса" осуществлять террористическую деятельность против государства Израиль с территории Ливана», – заявили в ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. 4 октября ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные за четыре дня наземных операций на юге Ливана ликвидировали 250 боевиков «Хезболлы», всего количество погибших после начала операции Израиля в Ливане превысило 2000 человек.