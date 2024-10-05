В Лондоне установили табличку в память о пережившем премьерство Трасс латуке

Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьер-министра или салат латук в свежем виде. Издание Daily Star запустило видеотрансляцию, чтобы проверить, сможет ли салат продержаться дольше Трасс. Через несколько дней после этого премьер объявила об уходе в отставку.