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В Лондоне установили табличку в память о пережившем премьерство Трасс латуке

Ведомости

Неизвестные установили мемориальную табличку на стене супермаркета в Лондоне, в котором был куплен салат латук, переживший премьерство экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.

«Салат-латук, купленный здесь в сентябре 2022 г., продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)», – говорится на табличке.

Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьер-министра или салат латук в свежем виде. Издание Daily Star запустило видеотрансляцию, чтобы проверить, сможет ли салат продержаться дольше Трасс. Через несколько дней после этого премьер объявила об уходе в отставку.

20 октября 2022 г. Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. BBC отмечала, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту – 45 дней. 25 октября 2022 г. Риши Сунак был назначен премьер-министром Великобритании. Он объявил о своей отставке 5 июля 2024 г. Пост премьера 5 июля занял Кир Стармер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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