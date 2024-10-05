В Лондоне установили табличку в память о пережившем премьерство Трасс латуке
Неизвестные установили мемориальную табличку на стене супермаркета в Лондоне, в котором был куплен салат латук, переживший премьерство экс-премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.
«Салат-латук, купленный здесь в сентябре 2022 г., продержался дольше, чем премьер-министр Лиз Трасс (49 дней)», – говорится на табличке.
Речь идет о шутке британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьер-министра или салат латук в свежем виде. Издание Daily Star запустило видеотрансляцию, чтобы проверить, сможет ли салат продержаться дольше Трасс. Через несколько дней после этого премьер объявила об уходе в отставку.
20 октября 2022 г. Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. BBC отмечала, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту – 45 дней. 25 октября 2022 г. Риши Сунак был назначен премьер-министром Великобритании. Он объявил о своей отставке 5 июля 2024 г. Пост премьера 5 июля занял Кир Стармер.