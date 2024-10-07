Борщев избран сенатором от Тульской области
Депутаты Тульской областной думы на заседании единогласно приняли решение наделить полномочиями сенатора – представителя от областной думы в Совете Федерации Михаила Борщева. Об этом сообщается на сайте облдумы.
«Используя накопленный опыт и знания, буду прикладывать все усилия для того, чтобы достойно представлять Тульскую область на федеральном уровне», – отметил Борщев.
С 30 сентября 2023 г. пост сенатора занимала Марина Левина. Срок ее полномочий истек 15 сентября 2024 г.
Борщев родился в 1968 г. в Новосибирской области. Окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе и Алтайский государственный университет по специальности «экономика и управление производством». Работал председателем совета директоров АО «Газстройдеталь».