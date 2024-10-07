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Борщев избран сенатором от Тульской области

Ведомости

Депутаты Тульской областной думы на заседании единогласно приняли решение наделить полномочиями сенатора – представителя от областной думы в Совете Федерации Михаила Борщева. Об этом сообщается на сайте облдумы.

«Используя накопленный опыт и знания, буду прикладывать все усилия для того, чтобы достойно представлять Тульскую область на федеральном уровне», – отметил Борщев.

С 30 сентября 2023 г. пост сенатора занимала Марина Левина. Срок ее полномочий истек 15 сентября 2024 г.

13 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назначил новым сенатором от правительства региона Николая Воробьева. Предыдущий сенатор от региона Дмитрий Савельев был лишен неприкосновенности в августе 2024 г. по обвинению в причастности к организации убийства. Суд заключил его под стражу.

Борщев родился в 1968 г. в Новосибирской области. Окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе и Алтайский государственный университет по специальности «экономика и управление производством». Работал председателем совета директоров АО «Газстройдеталь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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