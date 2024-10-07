Борщев избран сенатором от Тульской области

13 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев назначил новым сенатором от правительства региона Николая Воробьева. Предыдущий сенатор от региона Дмитрий Савельев был лишен неприкосновенности в августе 2024 г. по обвинению в причастности к организации убийства. Суд заключил его под стражу.