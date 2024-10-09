Конституционный суд Грузии отказался приостановить действие закона об иноагентах

18 мая президент Грузии наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против закона, поскольку считает, что он антинационален и не соответствует конституции.