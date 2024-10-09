Конституционный суд Грузии отказался приостановить действие закона об иноагентах
Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента страны Саломе Зурабишвили, в котором она просила приостановить действие закона об иноагентах на время рассмотрения иска в суде. Это следует из постановления, размещенного на сайте суда.
«Ходатайство истца о приостановлении действия оспариваемых норм не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения по делу», – говорится в постановлении.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений.
18 мая президент Грузии наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против закона, поскольку считает, что он антинационален и не соответствует конституции.