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Верховный суд Словакии не счел покушение на Фицо терактом

Ведомости

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо нельзя квалифицировать как теракт. К такому выводу пришел Верховный суд страны, сообщает портал Aktuality со ссылкой на постановление суда.

Судьи заявили, что говорить о терроризме можно только в том случае, если доказательства указывают на то, что «преступник совершил свое деяние с намерением заставить правительство что-то сделать, бездействовать или терпеть». Такие доказательства еще не были предоставлены суду «в необходимом объеме».

В суде также не согласились с доводами генпрокурора, который переквалифицировал дело против стрелявшего писателя Юрая Цинтулы с покушения на теракт. Прокуратура в качестве доказательств приводит письма нападавшего к жене, в которых он говорит о необходимости «остановить» Фицо. Прокурор утверждал, что Цинтула напал на премьер-министра из-за несогласия с общей политикой правительства «с целью прекратить его деятельность, тем самым остановив работу правительства, выведя его из строя». В то же время суд считает, что стрелок испытывал личную неприязнь к Фицо.

Покушение на Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний Цинтула – был задержан на месте. Преступник выступал против проводимой премьером политики. Изначально было возбуждено дело о покушении, но в июле его переквалифицировали на теракт. После покушения Фицо впервые появился на публике в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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