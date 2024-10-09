Верховный суд Словакии не счел покушение на Фицо терактом

В суде также не согласились с доводами генпрокурора, который переквалифицировал дело против стрелявшего писателя Юрая Цинтулы с покушения на теракт. Прокуратура в качестве доказательств приводит письма нападавшего к жене, в которых он говорит о необходимости «остановить» Фицо. Прокурор утверждал, что Цинтула напал на премьер-министра из-за несогласия с общей политикой правительства «с целью прекратить его деятельность, тем самым остановив работу правительства, выведя его из строя». В то же время суд считает, что стрелок испытывал личную неприязнь к Фицо.