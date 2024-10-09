Верховный суд Словакии не счел покушение на Фицо терактом
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо нельзя квалифицировать как теракт. К такому выводу пришел Верховный суд страны, сообщает портал Aktuality со ссылкой на постановление суда.
Судьи заявили, что говорить о терроризме можно только в том случае, если доказательства указывают на то, что «преступник совершил свое деяние с намерением заставить правительство что-то сделать, бездействовать или терпеть». Такие доказательства еще не были предоставлены суду «в необходимом объеме».
В суде также не согласились с доводами генпрокурора, который переквалифицировал дело против стрелявшего писателя Юрая Цинтулы с покушения на теракт. Прокуратура в качестве доказательств приводит письма нападавшего к жене, в которых он говорит о необходимости «остановить» Фицо. Прокурор утверждал, что Цинтула напал на премьер-министра из-за несогласия с общей политикой правительства «с целью прекратить его деятельность, тем самым остановив работу правительства, выведя его из строя». В то же время суд считает, что стрелок испытывал личную неприязнь к Фицо.
Покушение на Фицо было совершено в городе Гандлова 15 мая. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний Цинтула – был задержан на месте. Преступник выступал против проводимой премьером политики. Изначально было возбуждено дело о покушении, но в июле его переквалифицировали на теракт. После покушения Фицо впервые появился на публике в июле.