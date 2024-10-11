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Белоусов проинспектировал новый центр перспективных беспилотных технологий

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он был сформирован по указу главы ведомства в августе на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

Белоусову представили отчет о работе отрядов центра в зоне боевых действий, в том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Ими уничтожено более 400 единиц вооружения и техники украинских войск, поражено около 800 площадных целей.

«Центр решает несколько ключевых задач, и сегодня мы имеем уже два отряда, которые используются сейчас на линии боевого соприкосновения. Ребята воюют, причем воюют очень успешно», – сказал Белоусов.

При этом он отметил, что сейчас нужно понять, как должна быть выстроена система управления в войсках.

«Это тоже вопрос, который пока остается открытым, но его предстоит решить. Центр – это прототип, я бы сказал, поиск ответа на эти вопросы. Тогда мы получим, конечно, действительно новые эффективные формы применения оружия XXI века», – сказал министр.

Он поручил сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне спецоперации. Глава ведомства добавил, что в военном образовании должны появиться соответствующий профиль и «целое семейство» военно-учетных специальностей, связанных с беспилотными технологиями.

В начале октября Минобороны сообщало, что Белоусов также проинспектировал группировку войск «Центр». Командующий генерал-полковник Андрей Мордвичев сообщил министру о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников. По его словам, на красноармейском направлении за сентябрь взято под контроль 12 населенных пунктов. Белоусов высоко оценил результаты работы подразделений группировки войск «Центр» и вручил военным, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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