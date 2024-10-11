Белоусов проинспектировал новый центр перспективных беспилотных технологий
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он был сформирован по указу главы ведомства в августе на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
Белоусову представили отчет о работе отрядов центра в зоне боевых действий, в том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Ими уничтожено более 400 единиц вооружения и техники украинских войск, поражено около 800 площадных целей.
«Центр решает несколько ключевых задач, и сегодня мы имеем уже два отряда, которые используются сейчас на линии боевого соприкосновения. Ребята воюют, причем воюют очень успешно», – сказал Белоусов.
При этом он отметил, что сейчас нужно понять, как должна быть выстроена система управления в войсках.
«Это тоже вопрос, который пока остается открытым, но его предстоит решить. Центр – это прототип, я бы сказал, поиск ответа на эти вопросы. Тогда мы получим, конечно, действительно новые эффективные формы применения оружия XXI века», – сказал министр.
Он поручил сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне спецоперации. Глава ведомства добавил, что в военном образовании должны появиться соответствующий профиль и «целое семейство» военно-учетных специальностей, связанных с беспилотными технологиями.
В начале октября Минобороны сообщало, что Белоусов также проинспектировал группировку войск «Центр». Командующий генерал-полковник Андрей Мордвичев сообщил министру о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников. По его словам, на красноармейском направлении за сентябрь взято под контроль 12 населенных пунктов. Белоусов высоко оценил результаты работы подразделений группировки войск «Центр» и вручил военным, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.