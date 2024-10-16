AP: Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие «плана победы»

Принятие Украины в НАТО потребует голосов всех членов альянса, тогда как сейчас Германия и США не готовы гарантировать вхождение Украины в альянс из-за продолжающихся боевых действий и риска быть втянутыми напрямую в конфликт. Также партнеров Зеленского волнует слабая способность ВСУ сдерживать удары России на Донецком направлении. Зеленский впервые публично признал, что в разговоре с украинской стороной ее западные партнеры все чаще говорят о переговорах с Россией и гораздо реже используют слово «справедливость» при упоминании конфликта. AP добавило, что в плане есть секретные пункты, о которых Зеленский в Раде не заявлял.