AP: Зеленский дал западным партнерам три месяца на принятие «плана победы»
Президент Украины Владимир Зеленский, представляя «план победы» Верховной раде, дал три месяца западным партнерам на его принятие, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.
По словам Зеленского, если «начать двигаться в направлении этого плана сейчас», то есть вероятность закончить конфликт уже в следующем году. В частности, план содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», а также помощь в развитии экономики. Агентство отмечает, что некоторые пункты плана Зеленского чересчур амбициозны.
Принятие Украины в НАТО потребует голосов всех членов альянса, тогда как сейчас Германия и США не готовы гарантировать вхождение Украины в альянс из-за продолжающихся боевых действий и риска быть втянутыми напрямую в конфликт. Также партнеров Зеленского волнует слабая способность ВСУ сдерживать удары России на Донецком направлении. Зеленский впервые публично признал, что в разговоре с украинской стороной ее западные партнеры все чаще говорят о переговорах с Россией и гораздо реже используют слово «справедливость» при упоминании конфликта. AP добавило, что в плане есть секретные пункты, о которых Зеленский в Раде не заявлял.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского планом США воевать с Россией. Представитель Кремля добавил, что действительно «мирным планом» может быть лишь «осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую они проводят», и понимание властями Украины причин, которые привели к этому конфликту.