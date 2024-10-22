США предупредили Венгрию о подготовке атаки в годовщину восстания 1956 года
Венгерские службы получили от разведки США информацию о готовящейся в годовщину восстания 1956 г. вооруженной акции, сообщает издание Telex со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
По данным правительства, Будапешт получил от США информацию о подготовке вооруженной акции против «охраняемых лиц». Покупку оружия и атаку обсуждали в сети некие молодые люди, сообщили в правительстве Венгрии. Telex со ссылкой на источники также пишет, что американская разведка уведомила республику об угрозе около двух недель назад. Неизвестно, где именно готовилась акция и кто мог быть ее целью.
По данным Telex, сотрудники антитеррористического центра ранее задержали в баре Будапешта нескольких молодых людей, рейд мог быть связан с сигналом американских спецслужб.
Осенью 1956 г. в Будапеште произошло вооруженное восстание против коммунистической власти. 23 октября в городе началась демонстрация, в которой приняли участие 200 000 человек. В ночь на 24 октября в Будапешт были введены около 6000 военнослужащих Советской армии и 290 танков. В начале ноября восстание было полностью подавлено.