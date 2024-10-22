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США предупредили Венгрию о подготовке атаки в годовщину восстания 1956 года

Ведомости

Венгерские службы получили от разведки США информацию о готовящейся в годовщину восстания 1956 г. вооруженной акции, сообщает издание Telex со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

По данным правительства, Будапешт получил от США информацию о подготовке вооруженной акции против «охраняемых лиц». Покупку оружия и атаку обсуждали в сети некие молодые люди, сообщили в правительстве Венгрии. Telex со ссылкой на источники также пишет, что американская разведка уведомила республику об угрозе около двух недель назад. Неизвестно, где именно готовилась акция и кто мог быть ее целью.

По данным Telex, сотрудники антитеррористического центра ранее задержали в баре Будапешта нескольких молодых людей, рейд мог быть связан с сигналом американских спецслужб.

Осенью 1956 г. в Будапеште произошло вооруженное восстание против коммунистической власти. 23 октября в городе началась демонстрация, в которой приняли участие 200 000 человек. В ночь на 24 октября в Будапешт были введены около 6000 военнослужащих Советской армии и 290 танков. В начале ноября восстание было полностью подавлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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