США предупредили Венгрию о подготовке атаки в годовщину восстания 1956 года

По данным правительства, Будапешт получил от США информацию о подготовке вооруженной акции против «охраняемых лиц». Покупку оружия и атаку обсуждали в сети некие молодые люди, сообщили в правительстве Венгрии. Telex со ссылкой на источники также пишет, что американская разведка уведомила республику об угрозе около двух недель назад. Неизвестно, где именно готовилась акция и кто мог быть ее целью.