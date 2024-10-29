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Захарова расценила угрозы США Грузии после выборов как шаг к неоколониализму

Ведомости

Следующим этапом после предупреждений США о «дальнейших последствиях» для Грузии, если правительство страны не изменит курс, станет неоколониализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала она.

26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября.

Вечером того же дня перед зданием парламента в Тбилиси собрались протестующие. Люди заявили, что не согласны с результатами выборов, и потребовали провести повторное голосование.

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госдеп допускает «дальнейшие последствия, если правительство Грузии не изменит курс». По его словам, в текущем году США «последовательно призывали правительство Грузии отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь». Кроме того, Миллер попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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