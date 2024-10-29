Захарова расценила угрозы США Грузии после выборов как шаг к неоколониализму
Следующим этапом после предупреждений США о «дальнейших последствиях» для Грузии, если правительство страны не изменит курс, станет неоколониализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала она.
26 октября в Грузии состоялись выборы в парламент, на них проголосовали 2 млн избирателей. Явка достигла 58,94%. Партия «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. По итогам выборов «Грузинская мечта» получает 89 из 150 мандатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили итоги выборов не признала, призвав граждан выходить на митинг 28 октября.
Вечером того же дня перед зданием парламента в Тбилиси собрались протестующие. Люди заявили, что не согласны с результатами выборов, и потребовали провести повторное голосование.
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что госдеп допускает «дальнейшие последствия, если правительство Грузии не изменит курс». По его словам, в текущем году США «последовательно призывали правительство Грузии отказаться от антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь». Кроме того, Миллер попросил международных наблюдателей провести расследование сообщений о нарушениях на выборах.