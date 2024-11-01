В Трампа кинули телефон во время митинга в Пенсильвании
Мужчина бросил свой телефон в сторону кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Видео опубликовал пользователь соцсети X Закари Кларк.
Инцидент произошел в Аллентауне, штат Пенсильвания, во время митинга. Телефон приземлился под ноги Трампу. На видео видно, что мужчина бросает гаджет вниз, вероятно, не целясь в самого Трампа.
После покушения Трампа охраняют как главу государства. Об этом распорядился действующий президент страны Джо Байден. Избирательный штаб кандидата в президенты США также запросил у Пентагона всю необходимую технику для охраны. В том числе военные самолеты и автомобили.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего главы государства Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис, она станет основным соперником Трампа.