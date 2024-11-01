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В Трампа кинули телефон во время митинга в Пенсильвании

Ведомости

Мужчина бросил свой телефон в сторону кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Видео опубликовал пользователь соцсети X Закари Кларк.

Инцидент произошел в Аллентауне, штат Пенсильвания, во время митинга. Телефон приземлился под ноги Трампу. На видео видно, что мужчина бросает гаджет вниз, вероятно, не целясь в самого Трампа.

После покушения Трампа охраняют как главу государства. Об этом распорядился действующий президент страны Джо Байден. Избирательный штаб кандидата в президенты США также запросил у Пентагона всю необходимую технику для охраны. В том числе военные самолеты и автомобили.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего главы государства Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис, она станет основным соперником Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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