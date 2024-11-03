Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии после подсчета 81% голосов
Бывший генпрокурор Молдавии и оппозиционер Александр Стояногло лидирует во втором туре президентских выборов в стране, по итогам подсчета 81% бюллетеней он набирает 51,5% голосов, следует из данных молдавского ЦИКа.
Действующий президент Молдавии Майя Санду набирает 48,5% голосов, подсчет продолжается.
Явка на втором туре выборов президента составила 54,2%, проголосовало около 1,7 млн граждан.
До этого стало известно, что ЦИК Молдавии получил информацию о 190 нарушениях на избирательных участках. Также поступали сообщения о том, что в посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени в то время, как на улице еще оставалась внушительная очередь из желающих проголосовать. Кроме того, трудности с голосованием испытали и жители непризнанного Приднестровья.
Первый тур состоялся 20 октября. Тогда Санду получила 656 000 голосов (42,49%), Стояногло – 401 000 голосов (25,95%). Санду является сторонницей евроинтеграции страны, в то время как Стояногло выступает за нейтралитет Молдавии и считает Россию «партнером по развитию».