Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии после подсчета 81% голосов

До этого стало известно, что ЦИК Молдавии получил информацию о 190 нарушениях на избирательных участках. Также поступали сообщения о том, что в посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени в то время, как на улице еще оставалась внушительная очередь из желающих проголосовать. Кроме того, трудности с голосованием испытали и жители непризнанного Приднестровья.