Аналитики оценили влияние возможной победы Трампа на фондовый рынок

Считается, что для технологичных компаний предпочтительнее демократический президент, но основным движителем роста капитализации IT-сектора сейчас выступают инвестиции в искусственный интеллект, подчеркнул инвестиционный стратег. Для финансового сектора Трамп удобнее, он обещает дерегулирование банков, которое несет им дополнительные прибыли. Возможная победа кандидата от республиканцев сулит бенефиты для криптоактивов, он заявлял о намерении превратить США в криптостолицу мира и ослабить регулирование отрасли. Касательно влияния на мировые рынки, Трамп является явным раздражителем для рынков Китая, поскольку есть вероятность повышения экспортных пошлин на китайские товары и может с новой силой разгореться торговая война. Не исключено и обострение внешнеэкономических противоречий с Евросоюзом, что может оказать давление на котировки акций европейских компаний, заключил Суверов.