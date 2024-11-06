Аналитики оценили влияние возможной победы Трампа на фондовый рынок
Для российского фондового рынка кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп как американский лидер считается лучшим сценарием, чем кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис, поскольку инвесторы ждут его слова в нахождении компромисса России и Запада по вопросу конфликта на Украине. Об этом заявил «Ведомостям» инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.
При этом ожидать смягчения санкционного режима в отношении России при Трампе было бы наивно, отметил аналитик. Антироссийские ограничительные меры продлятся надолго и всерьез. Суверов добавил, что выборы президента в США всегда в фокусе внимания финансовых рынков. Американские акции, скорее всего, вырастут при любом раскладе после устранения неопределенности в отношении будущей политики.
По мнению Суверова, победа Трампа может быть более предпочительной для финансистов, поскольку он обещает снижение налогов. Побочным эффектом может стать увеличение дефицита бюджета, который вырос в 2024 г. до $1,8 трлн. Продолжит расти и внешний долг, что является миной замедленного действия. Кандидат от республиканской партии может дать дополнительные экологические и налоговые послабления нефтяной промышленности, что увеличит добычу нефти и придаст импульс для роста капитализации сырьевых компаний, но окажет давление на нефтяные котировки, считает эксперт.
Считается, что для технологичных компаний предпочтительнее демократический президент, но основным движителем роста капитализации IT-сектора сейчас выступают инвестиции в искусственный интеллект, подчеркнул инвестиционный стратег. Для финансового сектора Трамп удобнее, он обещает дерегулирование банков, которое несет им дополнительные прибыли. Возможная победа кандидата от республиканцев сулит бенефиты для криптоактивов, он заявлял о намерении превратить США в криптостолицу мира и ослабить регулирование отрасли. Касательно влияния на мировые рынки, Трамп является явным раздражителем для рынков Китая, поскольку есть вероятность повышения экспортных пошлин на китайские товары и может с новой силой разгореться торговая война. Не исключено и обострение внешнеэкономических противоречий с Евросоюзом, что может оказать давление на котировки акций европейских компаний, заключил Суверов.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал, что Трамп и его команда продемонстрировали уникальную стойкость, завоевав пост президента и контроль над конгрессом и сенатом США, несмотря на масштабную кампанию дезинформации, направленную против них. По его мнению, их победа свидетельствует, что простые американцы устали от лжи, некомпетентности и предвзятости администрации американского лидера Джо Байдена. Это также открывает новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и США.
5 ноября в США состоялись президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября газета The New York Times повысила вероятность победы Трампа на выборах президента до 95%. По ее прогнозам, кандидат в президенты от республиканцев получит 306 голосов выборщиков, а кандидат от демократов – 232. The New York Times также сообщила, что республиканская партия США набирает большинство голосов в верхней палате конгресса (51 место), демократы – 42 места.