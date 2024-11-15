Главврач скорой помощи Сухуми заявил о двух пострадавших на протестах
При столкновениях на акции протеста у здания парламента Абхазии пострадали два человека. Об этом заявил главный врач скорой помощи Сухуми, пишет «РИА Новости».
Подробностей о тяжести состояния людей не приводится.
Акции протеста в Абхазии начались еще 12 ноября. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
Депутаты парламента перенесли запланированное на 15 ноября рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией и всю сессию в целом. После этого у здания началась новая акция протеста. Вышедшие на улицы люди требуют, чтобы депутаты провели заседание сессии и проголосовали против ратификации соглашения.
По данным «Апсныпресс», протестующие пытались протаранить ворота машиной «Урал». «РИА Новости» пишет, что силовики применили слезоточивый газ против собравшихся. На переговоры с протестующими вышли глава МВД Абхазии Роберт Киут, председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар. Все они пообещали передать требования главе государства Аслану Бжании, сообщает «Апсныпресс».
ТАСС со ссылкой на представителя оппозиции сообщает, что два участника протеста прошли в здание парламента для переговоров с депутатами. Комплекс правительственных зданий полностью окружен протестующими.