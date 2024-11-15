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«Росатом» уведомил МАГАТЭ об участившихся ударах ВСУ около ЗАЭС

Ведомости

Росатом проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об усилении атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Энергодаре вблизи Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, в Энергодаре не просто продолжаются, а возрастают украинские обстрелы. К привычным налетам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерии.

«Мы, конечно, проинформировали об этом в Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество. Доводим эту мысль о злостном, непрекращающемся нарушении базовых принципов безопасности атомной электростанции», – уточнил Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что спокойная работа персонала, отсутствие угроз и рисков для населения и работников являются фундаментальным принципом безопасности атомного объекта.

5 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ пытались захватить ЗАЭС после того, как не смогли занять Курскую атомную электростанцию. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты атомной станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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