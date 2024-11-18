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МИД Франции: Париж еще рассматривает возможность разрешить Киеву бить по России

Ведомости

Франция все еще рассматривает возможность разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Жан-Ноэль Барро, передает Reuters.

«Мы открыто заявили, что это вариант, который мы рассмотрим <...>. Так что ничего нового, с другой стороны», – сказал он журналистам перед встречей министров Евросоюза в Брюсселе.

Вечером 17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Reuters после публикации NYT сообщил, что Киев планирует нанести первые удары вглубь РФ с использованием западных дальнобойных ракеты в ближайшие дни.

Французское издание Le Figaro писало, что Франция и Великобритания тоже разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow. 18 ноября материал был отредактирован – газета удалила этот отрывок.

18 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза обсудят 18-19 ноября отмену ограничений на удары вглубь России. По его словам, в случае если страны не придут к общей договоренности по вопросу разрешения ударов по территории России, «каждая страна будет делать то, что сочтет правильным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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