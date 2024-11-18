МИД Франции: Париж еще рассматривает возможность разрешить Киеву бить по России

18 ноября глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД и министры обороны Евросоюза обсудят 18-19 ноября отмену ограничений на удары вглубь России. По его словам, в случае если страны не придут к общей договоренности по вопросу разрешения ударов по территории России, «каждая страна будет делать то, что сочтет правильным».