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Bloomberg: Макрон встретился с Лавровым и пожал ему руку на саммите G20

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и пожал ему руку на саммите G-20. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию.

Участники саммита утвердили итоговую декларацию, в этом документе они, в частности, приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает BFMTV. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение напомнил, что Москва не отказывалась от контактов, но Франция пока не проявляла инициативу в контексте возможного разговора президента Эммануэля Макрона с лидером России Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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