Bloomberg: Макрон встретился с Лавровым и пожал ему руку на саммите G20
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и пожал ему руку на саммите G-20. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию.
Участники саммита утвердили итоговую декларацию, в этом документе они, в частности, приветствуют все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает BFMTV. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение напомнил, что Москва не отказывалась от контактов, но Франция пока не проявляла инициативу в контексте возможного разговора президента Эммануэля Макрона с лидером России Владимиром Путиным.