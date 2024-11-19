Bloomberg: Макрон встретился с Лавровым и пожал ему руку на саммите G20

17 ноября Макрон заявил, что не исключает телефонного разговора с Путиным, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Президент Франции выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает BFMTV. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это сообщение напомнил, что Москва не отказывалась от контактов, но Франция пока не проявляла инициативу в контексте возможного разговора президента Эммануэля Макрона с лидером России Владимиром Путиным.