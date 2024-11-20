США выделят Украине $275 млн в качестве дополнительной помощи
США выделят Украине $275 млн в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны, сообщается на сайте Пентагона.
Как отмечает минобороны, это 17-й пакет помощи со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена. В пакет войдут боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW, пусковые установки Javelin и противотанковые системы AT-4. Также в пакет войдут пехотное оружие и боеприпасы к нему, запчасти, медицинское оборудование и комплекты химзащиты.
Как сказано в заявлении Пентагона, США продолжат сотрудничать примерно с 50 странами в рамках контактной группы по обороне Украины, чтобы «удовлетворить насущные потребности Украины на поле боя».
1 ноября США выделили Украине $425 млн в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны. В пакет вошли перехватчики ПВО, боеприпасы для все тех же ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты «Стингер», бронетехника и противотанковое оружие.
24 октября США предоставили Украине кредит на сумму $20 млрд, которые будут выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. Всего страны «большой семерки» выделили Украине кредит на $50 млрд.