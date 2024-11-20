США выделят Украине $275 млн в качестве дополнительной помощи

Как отмечает минобороны, это 17-й пакет помощи со стороны администрации действующего главы государства Джо Байдена. В пакет войдут боеприпасы для ракетных систем NASAMS и артиллерии HIMARS, ракеты для тяжелых противотанковых ракетных комплексов TOW, пусковые установки Javelin и противотанковые системы AT-4. Также в пакет войдут пехотное оружие и боеприпасы к нему, запчасти, медицинское оборудование и комплекты химзащиты.