США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

В декларации по итогам саммита «большой двадцатки» участники обратили внимание на «катастрофическую ситуацию» в секторе Газа. Они заявили о единогласной поддержке прекращения огня в палестинском анклаве и Ливане. Было подтверждено право палестинцев иметь свое независимое государство в границах 1967 г. В документе не сказано об израильских заложниках, захваченных радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. По данным Associated Press, во время саммита G20 президент США Джо Байден выступал за признание «Хамаса» ответственным за войну в Газе и призывал страны усилить давление на палестинских радикалов, чтобы они пошли на соглашение о прекращении огня.