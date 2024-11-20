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США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Ведомости

Представитель США снова наложил вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа, следует из трансляции заседания.

«За» проголосовали представители 14 государств. США стали единственной страной, выступившей против проекта резолюции. Воздержавшихся не было.

В декларации по итогам саммита «большой двадцатки» участники обратили внимание на «катастрофическую ситуацию» в секторе Газа. Они заявили о единогласной поддержке прекращения огня в палестинском анклаве и Ливане. Было подтверждено право палестинцев иметь свое независимое государство в границах 1967 г. В документе не сказано об израильских заложниках, захваченных радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. По данным Associated Press, во время саммита G20 президент США Джо Байден выступал за признание «Хамаса» ответственным за войну в Газе и призывал страны усилить давление на палестинских радикалов, чтобы они пошли на соглашение о прекращении огня.

7 октября 2023 г. «Хамас» напал на южные территории Израиля, погибли около 1200 человек. Еще 251 человек попал в заложники к боевикам. Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи».

23 сентября ЦАХАЛ приступила к наступательной военной операции «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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