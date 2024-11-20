США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Представитель США снова наложил вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованием прекращения огня в секторе Газа, следует из трансляции заседания.
«За» проголосовали представители 14 государств. США стали единственной страной, выступившей против проекта резолюции. Воздержавшихся не было.
В декларации по итогам саммита «большой двадцатки» участники обратили внимание на «катастрофическую ситуацию» в секторе Газа. Они заявили о единогласной поддержке прекращения огня в палестинском анклаве и Ливане. Было подтверждено право палестинцев иметь свое независимое государство в границах 1967 г. В документе не сказано об израильских заложниках, захваченных радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. По данным Associated Press, во время саммита G20 президент США Джо Байден выступал за признание «Хамаса» ответственным за войну в Газе и призывал страны усилить давление на палестинских радикалов, чтобы они пошли на соглашение о прекращении огня.
7 октября 2023 г. «Хамас» напал на южные территории Израиля, погибли около 1200 человек. Еще 251 человек попал в заложники к боевикам. Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи».
23 сентября ЦАХАЛ приступила к наступательной военной операции «Стрелы севера». Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Израиль призвал граждан Ливана покинуть дома вблизи объектов, где «Хезболла», согласно позиции ЦАХАЛ, укрывает оружие.