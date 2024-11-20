В США рассказали о прогрессе в переговорах между «Хезболлой» и Израилем

Хохштейн встречался с ливанскими официальными лицами после того, как «Хезболла» заявила, что согласна с предложением США о прекращении огня. 19 ноября спецпосланник по Ливану сказал, что разногласия между двумя странами «сократились», что вселяет надежду на позитивный итог переговоров между ними.