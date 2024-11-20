В США рассказали о прогрессе в переговорах между «Хезболлой» и Израилем
Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн заявил о «позитивном прогрессе» в переговорах о прекращении огня между шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом пишет газета The Guardian.
Хохштейн встречался с ливанскими официальными лицами после того, как «Хезболла» заявила, что согласна с предложением США о прекращении огня. 19 ноября спецпосланник по Ливану сказал, что разногласия между двумя странами «сократились», что вселяет надежду на позитивный итог переговоров между ними.
Тем не менее ранее Армия обороны Израиля сообщала, что израильские силы поразили свыше 100 целей в Ливане за последние сутки. 19 ноября «Хезболла» атаковала базу военной разведки Тель-Хаим в Тель-Авиве.
Как передает The Guardian, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Хохштейн встретится 21 ноября.
11 ноября сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль.