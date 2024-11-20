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В США рассказали о прогрессе в переговорах между «Хезболлой» и Израилем

Ведомости

Спецпосланник США по Ливану Амос Хохштейн заявил о «позитивном прогрессе» в переговорах о прекращении огня между шиитской группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом пишет газета The Guardian.

Хохштейн встречался с ливанскими официальными лицами после того, как «Хезболла» заявила, что согласна с предложением США о прекращении огня. 19 ноября спецпосланник по Ливану сказал, что разногласия между двумя странами «сократились», что вселяет надежду на позитивный итог переговоров между ними.

Тем не менее ранее Армия обороны Израиля сообщала, что израильские силы поразили свыше 100 целей в Ливане за последние сутки. 19 ноября «Хезболла» атаковала базу военной разведки Тель-Хаим в Тель-Авиве.

Как передает The Guardian, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Хохштейн встретится 21 ноября.

11 ноября сообщалось, что министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что видит прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане, указав, что Россия играет в этом свою роль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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