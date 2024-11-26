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Bloomberg: Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка

Ведомости

Турция ведет переговоры с США о получении привилегии – исключения из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. Об этом заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, передает Bloomberg.

«Без освобождения от санкций банка мы не сможем платить России, а значит, не сможем покупать товары», – заявил Байрактар.

Политик также отметил, что, не имея подобного разрешения, Турция может столкнуться с серьезными проблемами. В качестве примера чиновник привел снятие экономических санкций с Ирана.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в страну в 2023 г. Поставки осуществляются по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». США также направляют в Турцию сжиженный природный газ (СПГ). В среднем страна потребляет порядка 50 млрд куб. м газа в год.

22 ноября « Ведомости» писали о проблемах с картами Union Pay после включения Газпромбанка в санкционный список минфина США 21 ноября. Кредитная организация порекомендовала использовать наличный расчет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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