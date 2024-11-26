Bloomberg: Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка
Турция ведет переговоры с США о получении привилегии – исключения из санкций Газпромбанка, чтобы иметь возможность продолжить расчеты через кредитную организацию для оплаты российского газа. Об этом заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, передает Bloomberg.
«Без освобождения от санкций банка мы не сможем платить России, а значит, не сможем покупать товары», – заявил Байрактар.
Политик также отметил, что, не имея подобного разрешения, Турция может столкнуться с серьезными проблемами. В качестве примера чиновник привел снятие экономических санкций с Ирана.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в страну в 2023 г. Поставки осуществляются по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». США также направляют в Турцию сжиженный природный газ (СПГ). В среднем страна потребляет порядка 50 млрд куб. м газа в год.
22 ноября « Ведомости» писали о проблемах с картами Union Pay после включения Газпромбанка в санкционный список минфина США 21 ноября. Кредитная организация порекомендовала использовать наличный расчет.