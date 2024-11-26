Bloomberg: Турция добивается отмены санкций США против Газпромбанка

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в страну в 2023 г. Поставки осуществляются по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». США также направляют в Турцию сжиженный природный газ (СПГ). В среднем страна потребляет порядка 50 млрд куб. м газа в год.