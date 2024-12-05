МИД Белоруссии рекомендовал своим гражданам покинуть Сирию
МИД Белоруссии рекомендовал гражданам республики воздержаться от поездок в Сирию, а тем, кто уже находится в этой стране, – незамедлительно ее покинуть. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Рекомендации даны «в связи с резким обострением военно-политической ситуации» в Сирии.
«Необходимо соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии», – говорится в сообщении.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
5 декабря сирийское государственное агентство SANA сообщило, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и поддерживает постоянный диалог с властями страны.