ТАСС: в Москве над посольством Сирии подняли флаг оппозиции
Смена флага произошла после свержения президента Башара Асада. 8 декабря агентство передавало, что со здания посольства сняли флаг.
Вечером 8 декабря также сообщалось, что свергнутый президент Асад прибыл в Москву вместе с семьей после побега из арабской республики, власть в которой захватили вооруженные боевики после нескольких дней боев. Это произошло в том числе благодаря тому, что сирийская правительственная армия не оказывала серьезного сопротивления повстанцам.