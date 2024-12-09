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Премьер Сирии заявил о совпадении стремлений действующего кабмина и оппозиции

Ведомости

Заявления оппозиции, захватившей власть в Сирии, во многих аспектах совпадают со стремлениями действующего правительства республики. Об этом премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил в беседе с «РИА Новости».

По словам аль-Джалали, на сегодняшний день согласована необходимость обеспечения дальнейшей работы государственных служб и коммунальных предприятий страны.

«Мы готовы к любому возможному сценарию, а заявления оппозиции во многом совпадают с тем, к чему стремится наш кабмин ради обеспечения стабильности в стране. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот этап прошел гладко», – сказал премьер-министр республики.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила, что Дамаск захвачен, а прежнее правительство пало. В столице был введен комендантский час с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о предоставлении политического убежища было принято лично российским лидером Владимиром Путиным.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что аль-Джалали и большая часть министров, оставшихся в Дамаске, взаимодействуют с теми, кто фактически пришел к власти в стране. Он также заявил, что посольство России в столице Сирии является одним из самых защищенных, обеспечением безопасности российской дипломатической миссии занимаются соответствующие службы.

9 декабря Песков сообщил, что Москва находится в контакте с Анкарой и другими региональными государствами по ситуации в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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