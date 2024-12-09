Премьер Сирии заявил о совпадении стремлений действующего кабмина и оппозиции

«Мы готовы к любому возможному сценарию, а заявления оппозиции во многом совпадают с тем, к чему стремится наш кабмин ради обеспечения стабильности в стране. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот этап прошел гладко», – сказал премьер-министр республики.