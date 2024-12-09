Премьер Сирии заявил о совпадении стремлений действующего кабмина и оппозиции
Заявления оппозиции, захватившей власть в Сирии, во многих аспектах совпадают со стремлениями действующего правительства республики. Об этом премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил в беседе с «РИА Новости».
По словам аль-Джалали, на сегодняшний день согласована необходимость обеспечения дальнейшей работы государственных служб и коммунальных предприятий страны.
«Мы готовы к любому возможному сценарию, а заявления оппозиции во многом совпадают с тем, к чему стремится наш кабмин ради обеспечения стабильности в стране. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот этап прошел гладко», – сказал премьер-министр республики.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила, что Дамаск захвачен, а прежнее правительство пало. В столице был введен комендантский час с 16:00 до 5:00 утра (совпадает с мск). Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о предоставлении политического убежища было принято лично российским лидером Владимиром Путиным.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что аль-Джалали и большая часть министров, оставшихся в Дамаске, взаимодействуют с теми, кто фактически пришел к власти в стране. Он также заявил, что посольство России в столице Сирии является одним из самых защищенных, обеспечением безопасности российской дипломатической миссии занимаются соответствующие службы.
9 декабря Песков сообщил, что Москва находится в контакте с Анкарой и другими региональными государствами по ситуации в Сирии.