Госдеп объявил визовые санкции против 17 чиновников из России

4 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил о визовых ограничениях в отношении пяти российских чиновников, якобы имеющих отношение к депортации украинских детей. По утверждениям Миллера, «личности многих из этих детей были изменены, а происхождение скрыто, они подверглись пророссийской идеологической обработке и милитаризации или были усыновлены российскими семьями». Представитель госдепа также обвинил власти РФ в том, что они якобы препятствуют возвращению этих детей на Украину.