Госдеп объявил визовые санкции против 17 чиновников из России
США вводят визовые ограничения в отношении 17 российских чиновников из-за якобы «подрыва суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины», сообщается на сайте госдепа.
Имена попавших под санкции чиновников не раскрываются. Им приписывается «проведение фиктивных выборов» на освобожденных в ходе спецоперации территориях.
4 декабря официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил о визовых ограничениях в отношении пяти российских чиновников, якобы имеющих отношение к депортации украинских детей. По утверждениям Миллера, «личности многих из этих детей были изменены, а происхождение скрыто, они подверглись пророссийской идеологической обработке и милитаризации или были усыновлены российскими семьями». Представитель госдепа также обвинил власти РФ в том, что они якобы препятствуют возвращению этих детей на Украину.
3 декабря советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил о намерении Вашингтона ввести новые антироссийские санкции. По словам Салливана, лидер США Джо Байден стремится обеспечить Украине максимально выгодные условия и страна продолжает реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.