Россия установила контакты с политкомитетом сирийской группировки ХТШ
Москва установила контакты с политическим комитетом сирийской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России), заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Его слова передает «Коммерсантъ».
«Установлен контакт, конечно. С политическим комитетом, который работает сейчас в Дамаске, в одном из отелей Дамаска. <...> Представители нашего посольства с ними встречались, обсуждали вопросы, прежде всего, обеспечения безопасности нашей дипмиссии и российских граждан, которые находятся на территории Сирии», – сказал Богданов.
Кроме того, Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии для борьбы с международным терроризмом, передает замминистра.
Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает связь с новой властью, установившейся в Сирии.
В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.