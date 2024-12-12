Белый дом оценил решение Трампа пригласить Си Цзиньпина на инаугурацию
Решение о том, кого приглашать на свою инаугурацию – личный выбор избранного президента Дональда Трампа, заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Решение о том, кто будет присутствовать на инаугурации, остается за Трампом», – заявил Кирби в ходе пресс-брифинга, когда его спросили о реакции Белого дома на приглашение Си на инаугурацию в Вашингтоне.
Кирби подчеркнул , что администрация Джо Байдена «усердно» работала над развитием этого «важнейшего двустороннего партнерства»
«Мы уверены, что передаем новой администрации отношения между США и Китаем в лучшем состоянии, чем они были. Разногласия остаются, но мы продолжим работать над отношениями до самого конца [президентского срока Байдена]», – сказал Кирби.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пригласил председателя КНР посетить его инаугурацию 20 января.
По словам источников, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, однако пока не ясно, принял ли тот приглашение.
Помимо Си, команда избранного президента обсуждала возможность приема других лидеров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще раздумывает» над этим предложением.
На инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, и, по данным государственного департамента США, начиная с 1874 г. ни один иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти.
CBS News обращает внимание, что Трамп считает тесные отношения между лидерами стран ключом к заключению международных сделок.