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Белый дом оценил решение Трампа пригласить Си Цзиньпина на инаугурацию

Ведомости

Решение о том, кого приглашать на свою инаугурацию – личный выбор избранного президента Дональда Трампа, заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Решение о том, кто будет присутствовать на инаугурации, остается за Трампом», – заявил Кирби в ходе пресс-брифинга, когда его спросили о реакции Белого дома на приглашение Си на инаугурацию в Вашингтоне.

Кирби подчеркнул , что администрация Джо Байдена «усердно» работала над развитием этого «важнейшего двустороннего партнерства»

«Мы уверены, что передаем новой администрации отношения между США и Китаем в лучшем состоянии, чем они были. Разногласия остаются, но мы продолжим работать над отношениями до самого конца [президентского срока Байдена]», – сказал Кирби.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп пригласил председателя КНР посетить его инаугурацию 20 января.

По словам источников, Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, однако пока не ясно, принял ли тот приглашение.

Помимо Си, команда избранного президента обсуждала возможность приема других лидеров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «все еще раздумывает» над этим предложением.

На инаугурации обычно приглашают послов и других дипломатов, и, по данным государственного департамента США, начиная с 1874 г. ни один иностранный лидер никогда не присутствовал на церемонии передачи власти.

CBS News обращает внимание, что Трамп считает тесные отношения между лидерами стран ключом к заключению международных сделок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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