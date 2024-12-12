Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кремль: Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию в январе

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 г. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не направлял», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

12 декабря CBS News сообщил со ссылкой на источники, что избранный президент США пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить его инаугурацию 20 января. Отмечалось, что Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, но пока неясно, принял ли тот приглашение.

В ноябре The Washington Post сообщила, что Трамп 7 ноября (по США) провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы избранный президент США попросил российского главу не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник газеты. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине. Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с Трампом. При этом Путин говорил, что Россия готова к контактам с США по восстановлению отношений стран.

Трамп одержал победу на президентских выборах США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента США считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего американского лидера Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных