Кремль: Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию в январе
Избранный президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 г. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не направлял», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
12 декабря CBS News сообщил со ссылкой на источники, что избранный президент США пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить его инаугурацию 20 января. Отмечалось, что Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, но пока неясно, принял ли тот приглашение.
В ноябре The Washington Post сообщила, что Трамп 7 ноября (по США) провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы избранный президент США попросил российского главу не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник газеты. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине. Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с Трампом. При этом Путин говорил, что Россия готова к контактам с США по восстановлению отношений стран.
Трамп одержал победу на президентских выборах США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента США считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего американского лидера Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.