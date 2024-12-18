Минздрав Газы сообщил о гибели 45 097 человек с октября 2023 года

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».