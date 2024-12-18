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Минздрав Газы сообщил о гибели 45 097 человек с октября 2023 года

Ведомости

С 7 октября 2023 г. в секторе Газа погибли 45 097 человек, еще 107 244 ранены, утверждает палестинский минздрав анклава.

Многие пострадавшие по-прежнему находятся под завалами. Бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут до них добраться.

11 декабря телеканал Al Arabiya сообщил, что радикальная палестинская группировка «Хамас», удерживающая израильских заложников в Газе, передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. Речь идет о заложниках с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях, которых планируется включить в сделку по обмену пленными.

По данным минздрава Израиля, в секторе Газа удерживаются 100 израильских заложников. В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании заявил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о числе выживших заложников официально не подтверждены.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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