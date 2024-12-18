Минздрав Газы сообщил о гибели 45 097 человек с октября 2023 года
С 7 октября 2023 г. в секторе Газа погибли 45 097 человек, еще 107 244 ранены, утверждает палестинский минздрав анклава.
Многие пострадавшие по-прежнему находятся под завалами. Бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут до них добраться.
11 декабря телеканал Al Arabiya сообщил, что радикальная палестинская группировка «Хамас», удерживающая израильских заложников в Газе, передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. Речь идет о заложниках с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях, которых планируется включить в сделку по обмену пленными.
По данным минздрава Израиля, в секторе Газа удерживаются 100 израильских заложников. В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании заявил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о числе выживших заложников официально не подтверждены.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек, более 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».