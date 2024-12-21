Путин созвонился с Миннихановым после атаки беспилотников на Казань

Украинские БПЛА самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани 21 декабря, часть удалось сбить, остальные были подавлены средствами РЭБ. По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал, повреждения получили в том числе многоквартирные жилые дома, их жители были эвакуированы.