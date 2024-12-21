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Песков обвинил специалистов из США в наведении ракет ВСУ для ударов по России

Ведомости

США являются недружественной по отношению к России страной, а их военные специалисты помогают вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты для нанесения ударов по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«США – это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», – заявил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в этот день Москва применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.

При этом ВСУ продолжили использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России. Последний раз о таком ударе сообщалось 19 декабря. Тогда Минобороны РФ рассказало, что украинская сторона применила шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для обстрела Каменского комбината в Ростовской области.

В оборонном ведомстве добавили, что при противоракетном бое расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» смогли сбить все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели, в результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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