Песков обвинил специалистов из США в наведении ракет ВСУ для ударов по России
США являются недружественной по отношению к России страной, а их военные специалисты помогают вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить ракеты для нанесения ударов по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«США – это недружественная страна. Американские ракеты стреляют по нашей территории. И их наводят американские специалисты», – заявил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в этот день Москва применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.
При этом ВСУ продолжили использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России. Последний раз о таком ударе сообщалось 19 декабря. Тогда Минобороны РФ рассказало, что украинская сторона применила шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow для обстрела Каменского комбината в Ростовской области.
В оборонном ведомстве добавили, что при противоракетном бое расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и ЗРПК «Панцирь» смогли сбить все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонилась от цели, в результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.