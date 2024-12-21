Песков обвинил специалистов из США в наведении ракет ВСУ для ударов по России

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в этот день Москва применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.