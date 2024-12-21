Рябков заявил об уверенности в силе «Орешника»

19 декабря Путин во время прямой линии заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить «Орешник». Он добавил, что дуэль можно провести не только в Киеве. Глава государства говорил также, что американская зенитная ракетная система Patriot примерно аналогична российской С-300, а THAAD – C-400. Характеристики поражения американских систем ПРО, в том числе размещаемых в Польше и Румынии, таковы, что не обеспечивают перехват новых российских ракет средней дальности, заявил Путин.