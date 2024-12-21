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Рябков заявил об уверенности в силе «Орешника»

Ведомости

Россия уверена в силе своих вооружений, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о возможности «дуэли» «Орешника» и западной противоракетной и противовоздушной обороны.

«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», – сказал Рябков.

Он указал, что ошибочность линии США на создание все более эшелонированной глобальной ПРО доказали последние события. По соотношению стоимости и эффективности, добавил Рябков, «это не самый лучший путь вперед» и «не самое правильное расходование средств».

19 декабря Путин во время прямой линии заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить «Орешник». Он добавил, что дуэль можно провести не только в Киеве. Глава государства говорил также, что американская зенитная ракетная система Patriot примерно аналогична российской С-300, а THAAD – C-400. Характеристики поражения американских систем ПРО, в том числе размещаемых в Польше и Румынии, таковы, что не обеспечивают перехват новых российских ракет средней дальности, заявил Путин.

21 ноября Путин сообщил, что в этот день Россия применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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