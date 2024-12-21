Рябков заявил об уверенности в силе «Орешника»
Россия уверена в силе своих вооружений, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о возможности «дуэли» «Орешника» и западной противоракетной и противовоздушной обороны.
«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», – сказал Рябков.
Он указал, что ошибочность линии США на создание все более эшелонированной глобальной ПРО доказали последние события. По соотношению стоимости и эффективности, добавил Рябков, «это не самый лучший путь вперед» и «не самое правильное расходование средств».
19 декабря Путин во время прямой линии заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить «Орешник». Он добавил, что дуэль можно провести не только в Киеве. Глава государства говорил также, что американская зенитная ракетная система Patriot примерно аналогична российской С-300, а THAAD – C-400. Характеристики поражения американских систем ПРО, в том числе размещаемых в Польше и Румынии, таковы, что не обеспечивают перехват новых российских ракет средней дальности, заявил Путин.
21 ноября Путин сообщил, что в этот день Россия применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.