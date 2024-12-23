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Ушаков допустил участие северокорейских военных в параде Победы 9 мая

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что военные КНДР могут принять участие в параде Победы 9 мая. Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли среди стран, чьи военные контингенты могут принять участие в параде, Северная Корея.

«Я думаю, что да», – отметил Ушаков.

Он добавил, что Россия придает большое значение 80-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. В частности, разосланы приглашения многим государствам. Ожидается, что участие в торжественных мероприятиях 9 мая будет весьма представительным. Ряд стран уже сообщили о готовности направить в Москву своих руководителей. По словам помощника главы государства, в привязке к 80-летию Победы также планируется проведение нескольких полноформатных визитов представителей «достаточно важных стран» в столицу.

23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет рад видеть премьер-министра Словакии Роберта Фицо и других зарубежных гостей, которые приедут в Москву на парад Победы 9 мая и будут готовы разделить память о великой победе и ее значение для мира.

28 ноября Путин заявил, что воинские расчеты стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут принять участие в параде Победы 9 мая в Москве. Президент РФ также пригласил лидеров государств ОДКБ на парад Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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