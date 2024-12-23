Ушаков допустил участие северокорейских военных в параде Победы 9 мая

Он добавил, что Россия придает большое значение 80-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. В частности, разосланы приглашения многим государствам. Ожидается, что участие в торжественных мероприятиях 9 мая будет весьма представительным. Ряд стран уже сообщили о готовности направить в Москву своих руководителей. По словам помощника главы государства, в привязке к 80-летию Победы также планируется проведение нескольких полноформатных визитов представителей «достаточно важных стран» в столицу.