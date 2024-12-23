Ушаков допустил участие северокорейских военных в параде Победы 9 мая
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что военные КНДР могут принять участие в параде Победы 9 мая. Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли среди стран, чьи военные контингенты могут принять участие в параде, Северная Корея.
«Я думаю, что да», – отметил Ушаков.
Он добавил, что Россия придает большое значение 80-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. В частности, разосланы приглашения многим государствам. Ожидается, что участие в торжественных мероприятиях 9 мая будет весьма представительным. Ряд стран уже сообщили о готовности направить в Москву своих руководителей. По словам помощника главы государства, в привязке к 80-летию Победы также планируется проведение нескольких полноформатных визитов представителей «достаточно важных стран» в столицу.
23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет рад видеть премьер-министра Словакии Роберта Фицо и других зарубежных гостей, которые приедут в Москву на парад Победы 9 мая и будут готовы разделить память о великой победе и ее значение для мира.
28 ноября Путин заявил, что воинские расчеты стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут принять участие в параде Победы 9 мая в Москве. Президент РФ также пригласил лидеров государств ОДКБ на парад Победы.