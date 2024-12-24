Келлог назвал справедливый мир на Украине «международным приоритетом №1» Трампа

«Президент <...> понимает важность. Он понимает важность отношений со своими союзниками, а также с [президентом РФ] Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести дело до конца, и я действительно верю, что он сделает это в относительно скором времени», – заявил Келлог.