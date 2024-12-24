Келлог назвал справедливый мир на Украине «международным приоритетом №1» Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп очень последовательно говорит о том, что хочет справедливого, устойчивого и безопасного мира на Украине, это его «международный приоритет номер один». Об этом заявил будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.
Келлог напомнил, что все прошлые попытки мерного урегулирования конфликта обернулись провалом.
«Президент <...> понимает важность. Он понимает важность отношений со своими союзниками, а также с [президентом РФ] Владимиром Путиным. И он тот человек, который может довести дело до конца, и я действительно верю, что он сделает это в относительно скором времени», – заявил Келлог.
По его словам, «американский народ был невероятно щедр со своими деньгами», направив на помощь Украине $170 млрд, «однако настало время и для Европы сделать реальный шаг вперед», так как конфликт относится к европейскому региону.
18 декабря Келлог заявил, что убийство генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игоря Кириллова является неразумным шагом со стороны Киева.