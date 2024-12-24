Путин рассказал, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж
Президент России Владимир Путин признался, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж. Об этом глава государства упомянул во время встречи с гендиректором культурного учреждения Михаилом Пиотровским.
«Давно уже здесь не был и всегда с удовольствием посещаю», – сказал Путин.
Президент вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и поздравил его с прошедшим 80-летием. Пиотровский поблагодарил главу государства «за высокую честь, за награду, за поздравления», а также за внимание к Эрмитажу и в целом к культуре. В ходе встречи он доложил Путину о работе, проделанной в учреждении в течение последних десятилетий.
24 декабря в ходе посещения Эрмитажа президент России осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства, ознакомился с результатами работы реставраторов. Путину, в том числе, показали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров XVIII в. Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.