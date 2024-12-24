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Путин рассказал, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж

Ведомости

Президент России Владимир Путин признался, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж. Об этом глава государства упомянул во время встречи с гендиректором культурного учреждения Михаилом Пиотровским.

«Давно уже здесь не был и всегда с удовольствием посещаю», – сказал Путин.

Президент вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и поздравил его с прошедшим 80-летием. Пиотровский поблагодарил главу государства «за высокую честь, за награду, за поздравления», а также за внимание к Эрмитажу и в целом к культуре. В ходе встречи он доложил Путину о работе, проделанной в учреждении в течение последних десятилетий.

24 декабря в ходе посещения Эрмитажа президент России осмотрел залы постоянной экспозиции античного искусства, ознакомился с результатами работы реставраторов. Путину, в том числе, показали античную бронзовую статую богини победы Виктории Кальватоне и коллекцию императорских ювелиров XVIII в. Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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