Путин рассказал, что всегда с удовольствием посещает Эрмитаж

Президент вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени и поздравил его с прошедшим 80-летием. Пиотровский поблагодарил главу государства «за высокую честь, за награду, за поздравления», а также за внимание к Эрмитажу и в целом к культуре. В ходе встречи он доложил Путину о работе, проделанной в учреждении в течение последних десятилетий.