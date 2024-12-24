Минобороны предложило присваивать воинские звания добровольцам

Согласно правилам, гражданам, находящимся в запасе, также могут присваивать воинское звание, если они могут быть призваны на военную службу. Это касается тех, кто приписан к воинской части или может быть к ней приписан. Для получения нового звания необходимо, чтобы оно соответствовало или превышало предыдущее звание, а также чтобы прошел установленный срок с момента присвоения предыдущего звания.