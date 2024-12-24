Минобороны предложило присваивать воинские звания добровольцам
Минобороны предложило присваивать воинские звания добровольцам – по представлению командиров формирований и без прохождения военных сборов. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных актов.
Согласно правилам, гражданам, находящимся в запасе, также могут присваивать воинское звание, если они могут быть призваны на военную службу. Это касается тех, кто приписан к воинской части или может быть к ней приписан. Для получения нового звания необходимо, чтобы оно соответствовало или превышало предыдущее звание, а также чтобы прошел установленный срок с момента присвоения предыдущего звания.
Граждане должны пройти военные сборы и сдать экзамены либо получить звание через аттестацию. Тем, кто заключил контракт на добровольное участие в задачах вооруженных сил или Национальной гвардии, звание может быть присвоено по представлению их командиров.
18 октября Министерство обороны предложило установить статус ветерана боевых действий для добровольцев с начала их участия в спецоперации. Проектом постановления определяется порядок оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Статус ветерана боевых действий позволит добровольцам и членам их семей получать соответствующие меры социальной поддержки.