Экс-посол США: крупный мировой кризис более вероятен при втором сроке Трампа
Крупный международный кризис наиболее вероятен во время второго президентского срока Дональда Трампа, предупредил бывший посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Джон Болтон.
Болтан, который также был советником Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, рассказывает, что Трамп принимает решения на основе личных отношений и «вспышек агрессии», а не на глубоких пониманиях национальных интересов.
Бывший посол США в ООН также опроверг заявления Трампа по поводу того, что он сможет остановить конфликт на Украине и в секторе Газа.
«Но риск международного кризиса в духе 19 века гораздо выше во время второго президентского срока Трампа. Учитывая неспособность Трампа принимать последовательные решения, я очень обеспокоен тем, что может произойти», – сказал Болтан.
Болтан также утверждает, что у Трампа нет единой внешнеполитической позиции.
22 декабря Трамп заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Путин также выразил готовность к разговору с избранным президентом США.
В последние дни Трамп также пригрозил вернуть Панамский канал, призвал США купить Гренландию и предложил Канаде стать 51-м штатом Соединенных Штатов.