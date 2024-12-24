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Экс-посол США: крупный мировой кризис более вероятен при втором сроке Трампа

Ведомости

Крупный международный кризис наиболее вероятен во время второго президентского срока Дональда Трампа, предупредил бывший посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Джон Болтон.

Он подчеркивает в интервью The Guardian, что Трамп не способен грамотно вести внешнюю политику.

Болтан, который также был советником Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, рассказывает, что Трамп принимает решения на основе личных отношений и «вспышек агрессии», а не на глубоких пониманиях национальных интересов.

Бывший посол США в ООН также опроверг заявления Трампа по поводу того, что он сможет остановить конфликт на Украине и в секторе Газа.

«Но риск международного кризиса в духе 19 века гораздо выше во время второго президентского срока Трампа. Учитывая неспособность Трампа принимать последовательные решения, я очень обеспокоен тем, что может произойти», – сказал Болтан.

Болтан также утверждает, что у Трампа нет единой внешнеполитической позиции.

22 декабря Трамп заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Путин также выразил готовность к разговору с избранным президентом США.

В последние дни Трамп также пригрозил вернуть Панамский канал, призвал США купить Гренландию и предложил Канаде стать 51-м штатом Соединенных Штатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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