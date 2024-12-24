Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кнайсль: Европа не услышала предупреждения России после запуска «Орешника»

Ведомости

Европа не услышала предупреждений России после испытаний ракеты средней дальности «Орешник», утверждает экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль.

«Они [европейские страны] не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале, которые имеют сопоставимые с ядерным оружием показатели, но тем не менее этот сигнал не услышали», – сказала Кнайсль (цитата по ТАСС).

Кроме того, экс-глава МИД Австрии заявила, что опасается диверсий и терактов из-за продолжающихся боевых действий.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в о время прямой линии заявил, что Россия готова к технологической дуэли между «Орешником» и западными силами противовоздушной обороны уже сейчас, ее можно провести в Киеве и не только. 

21 ноября Путин официально заявил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных