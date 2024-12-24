Кнайсль: Европа не услышала предупреждения России после запуска «Орешника»
Европа не услышала предупреждений России после испытаний ракеты средней дальности «Орешник», утверждает экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль.
«Они [европейские страны] не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале, которые имеют сопоставимые с ядерным оружием показатели, но тем не менее этот сигнал не услышали», – сказала Кнайсль (цитата по ТАСС).
Кроме того, экс-глава МИД Австрии заявила, что опасается диверсий и терактов из-за продолжающихся боевых действий.
19 декабря президент РФ Владимир Путин в о время прямой линии заявил, что Россия готова к технологической дуэли между «Орешником» и западными силами противовоздушной обороны уже сейчас, ее можно провести в Киеве и не только.
21 ноября Путин официально заявил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.