Кнайсль: Европа не услышала предупреждения России после запуска «Орешника»

«Они [европейские страны] не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале, которые имеют сопоставимые с ядерным оружием показатели, но тем не менее этот сигнал не услышали», – сказала Кнайсль (цитата по ТАСС).