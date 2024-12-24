Первый «военный маркетплейс» запущен в пилотном режиме в России
«Единая Россия», Промсвязьбанк и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) запустили в пилотном режиме первый «военный маркетплейс», сообщила партия в Telegram-канале.
Он позволит приобретать комплектующие, необходимые для производства беспилотных летательных аппаратов и сами дроны. Как пояснил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, военным достаточно просто авторизоваться в нем, пройдя двухфакторную аутентификацию. После этого можно добавить в корзину необходимые комплектующие, такие как винты, рамы, двигатели, системы связи и другие элементы для сборки аппарата.
Сидякин отметил, что они впервые запускают эту процедуру после тестов, и система уже полностью функциональна. Он подчеркнул, что вся информация обезличена, данные военных не раскрываются, и посторонние лица не смогут получить доступ к платформе. Также он добавил, что финансовая структура министерства обороны РФ интегрирована в этот процесс.
6 марта в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс. По задумке членов верхней палаты парламента, на такой площадке должны продаваться только отечественные товары. С соответствующей задумкой заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной.