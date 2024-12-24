Первый «военный маркетплейс» запущен в пилотном режиме в России

Сидякин отметил, что они впервые запускают эту процедуру после тестов, и система уже полностью функциональна. Он подчеркнул, что вся информация обезличена, данные военных не раскрываются, и посторонние лица не смогут получить доступ к платформе. Также он добавил, что финансовая структура министерства обороны РФ интегрирована в этот процесс.