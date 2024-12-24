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Первый «военный маркетплейс» запущен в пилотном режиме в России

Ведомости

«Единая Россия», Промсвязьбанк и Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) запустили в пилотном режиме первый «военный маркетплейс», сообщила партия в Telegram-канале.

Он позволит приобретать комплектующие, необходимые для производства беспилотных летательных аппаратов и сами дроны. Как пояснил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, военным достаточно просто авторизоваться в нем, пройдя двухфакторную аутентификацию. После этого можно добавить в корзину необходимые комплектующие, такие как винты, рамы, двигатели, системы связи и другие элементы для сборки аппарата.

Сидякин отметил, что они впервые запускают эту процедуру после тестов, и система уже полностью функциональна. Он подчеркнул, что вся информация обезличена, данные военных не раскрываются, и посторонние лица не смогут получить доступ к платформе. Также он добавил, что финансовая структура министерства обороны РФ интегрирована в этот процесс.

6 марта в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс. По задумке членов верхней палаты парламента, на такой площадке должны продаваться только отечественные товары. С соответствующей задумкой заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов обратился к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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