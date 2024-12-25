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Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Алиев был вынужден покинуть Санкт-Петербург, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ.

«В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе, и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить», – добавил представитель Кремля.

Самолет Embraer E190, следовавший рейсом Баку – Грозный, врезался в землю около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. По предварительным данным, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром в Актау. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.

МЧС Казахстана рассказало о 28 выживших, из которых двое – дети. Все они доставлены в больницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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