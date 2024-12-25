Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков подтвердил, что Алиев был вынужден покинуть Санкт-Петербург, куда он прибыл для участия в неформальном саммите СНГ.
«В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе, и желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить», – добавил представитель Кремля.
Самолет Embraer E190, следовавший рейсом Баку – Грозный, врезался в землю около 9:30 мск в районе восточного побережья Каспийского моря при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. По предварительным данным, борт столкнулся с птицами и из-за возникшей нештатной ситуации командир воздушного судна принял решение идти на запасной аэродром в Актау. «Росавиация» находится в контакте с перевозчиком, авиационными властями Азербайджана и Казахстана.
МЧС Казахстана рассказало о 28 выживших, из которых двое – дети. Все они доставлены в больницы.