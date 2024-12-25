Лидеры трех стран НАТО заявили о невозможности противостояния России без США

Эстония тратит на оборону 3,4% своего ВВП, что является вторым по величине показателем в НАТО после Польши. Латвия тратит 3,15%, что делает ее четвертой по доле трат на оборону (от ВВП) страной после США, а Финляндия тратит чуть более 2,4%.