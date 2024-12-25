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Лидеры трех стран НАТО заявили о невозможности противостояния России без США

Ведомости

НАТО не сможет противостоять России без США, заявили лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии, призвав союзников увеличить расходы на оборону. Об этом пишет газета The Independent.

Такие разговоры начались в альянсе с избранием на пост президента США Дональда Трампа, уточняет газета.

«Мы не готовы. Это совершенно очевидно. Мы не можем просто надеяться на то, что США останутся активно вовлеченными в дела Европы», – сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о том, что необходимо наращивать расходы на оборону «из-за угрозы со стороны России».

Эстония, Латвия и Финляндия, а также Польша являются единственными членами НАТО, которые граничат с Россией.

Эстония тратит на оборону 3,4% своего ВВП, что является вторым по величине показателем в НАТО после Польши. Латвия тратит 3,15%, что делает ее четвертой по доле трат на оборону (от ВВП) страной после США, а Финляндия тратит чуть более 2,4%.

20 декабря Financial Times (FT) сообщала, что Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. При этом источник FT сообщает, что Трамп может согласиться и на 3,5%.

Кроме того, как писала The Wall Street Journal, Трамп предложил разместить войска Европейского союза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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