Лидеры трех стран НАТО заявили о невозможности противостояния России без США
НАТО не сможет противостоять России без США, заявили лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии, призвав союзников увеличить расходы на оборону. Об этом пишет газета The Independent.
Такие разговоры начались в альянсе с избранием на пост президента США Дональда Трампа, уточняет газета.
«Мы не готовы. Это совершенно очевидно. Мы не можем просто надеяться на то, что США останутся активно вовлеченными в дела Европы», – сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о том, что необходимо наращивать расходы на оборону «из-за угрозы со стороны России».
Эстония, Латвия и Финляндия, а также Польша являются единственными членами НАТО, которые граничат с Россией.
Эстония тратит на оборону 3,4% своего ВВП, что является вторым по величине показателем в НАТО после Польши. Латвия тратит 3,15%, что делает ее четвертой по доле трат на оборону (от ВВП) страной после США, а Финляндия тратит чуть более 2,4%.
20 декабря Financial Times (FT) сообщала, что Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. При этом источник FT сообщает, что Трамп может согласиться и на 3,5%.
Кроме того, как писала The Wall Street Journal, Трамп предложил разместить войска Европейского союза на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие.