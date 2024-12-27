Медведев призвал «наказать» Европу всеми доступными средствами

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики. Власти РФ неоднократно заявляли, что против государства Западом ведется гибридная война, целью которой является стратегическое поражение страны. На этом фоне европейские политики призывают готовиться к возможному прямому конфликту с РФ и наращивать оборонные мощности. При этом в конце декабря глава госдепартамента США Энтони Блинкен говорил, что Соединенным Штатам не нужен прямой конфликт между ядерными державами.