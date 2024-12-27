Медведев призвал «наказать» Европу всеми доступными средствами
После завершения ведущейся Западом «гибридной войны» против России необходимо наказать Европу за «русофобство», санкции и срыв стамбульских переговоров по Украине, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Европа должна быть наказана всеми доступными нам средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. И поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе. Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках», – говорится в сообщении.
Медведев также назвал Европу «злобной полоумной старухой» и подчеркнул, что Старый Свет вызывает у него только отвращение.
По мнению политика, «в связи с завершением гибридной войны Запада против России» следует также игнорировать США, поскольку наладить дружеское взаимодействие в течение ближайших 100 лет не получится, а прямой конфликт грозит мировой ядерной войной. Кроме того, стоит «простить те слабые страны, которые поддались давлению англосаксов» и участвовали в антироссийском политике, написал Медведев. Он уточнил, что имеет в виду в основном ряд стран Азии и Латинской Америки.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики. Власти РФ неоднократно заявляли, что против государства Западом ведется гибридная война, целью которой является стратегическое поражение страны. На этом фоне европейские политики призывают готовиться к возможному прямому конфликту с РФ и наращивать оборонные мощности. При этом в конце декабря глава госдепартамента США Энтони Блинкен говорил, что Соединенным Штатам не нужен прямой конфликт между ядерными державами.