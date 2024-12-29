В Леонобласть по заказу недружественных стран попала опасная пиротехника
Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин получил информацию о поступивших в регион по заказу спецслужб недружественных стран опасных пиротехнических изделиях. Об этом сообщил комитет правопорядка и безопасности региона в своем Telegram-канале.
В комитете призвали жителей региона проявить бдительность при использовании пиротехники и заявили об участившихся в преддверии праздников случаев завоза фальсификата салютов, фейерверков, петард и др. Такие изделия могут содержать взрывоопасные вещества и нанести непоправимый вред жизни и здоровью. В том числе, угрозу может представлять пиротехника оформленная как петарды «Корсар».
«Внимательно изучайте инструкции по применению пиротехнических изделий и строго соблюдайте правила пожарной безопасности», – говорится в сообщении.
В последнее время в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается серия поджогов и взрывов пиротехники в общественных местах. В МВД России назвали произошедшее следствием «психологических операций недружественных стран». По данным ведомства, порядка 20 человек поддались на манипуляции мошенников, находящихся преимущественно на Украине.