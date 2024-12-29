В Леонобласть по заказу недружественных стран попала опасная пиротехника

В комитете призвали жителей региона проявить бдительность при использовании пиротехники и заявили об участившихся в преддверии праздников случаев завоза фальсификата салютов, фейерверков, петард и др. Такие изделия могут содержать взрывоопасные вещества и нанести непоправимый вред жизни и здоровью. В том числе, угрозу может представлять пиротехника оформленная как петарды «Корсар».