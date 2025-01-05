Хинштейн счел недопустимыми комментарии чиновников о ситуации на фронте

Хинштейн спросил подчиненного, уверен ли он, что имеет право называть цифры, напомнив, что разговор ведется в прямом эфире. Горбунов ответил, что речь идет о публичной информации и никто не запрещал ему этого делать. Врио губернатора предупредил его, что он несет «полную персональную ответственность» за все цифры и факты, которые приводит.