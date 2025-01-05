Хинштейн счел недопустимыми комментарии чиновников о ситуации на фронте
Недопустимо, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил (ВС) РФ и оценивают ситуацию на фронте, жителям следует доверять только информации Минобороны, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Считаю неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных сил и оценивают ситуацию на фронте. Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Хинштейн разместил сообщение оборонного ведомства, которое рассказало 5 января об утренней контратаке ВСУ в Курской области, которую противник совершил в направлении хутора Бердин Большесолдатского района с целью остановить наступление российских войск.
16 декабря прошлого года Хинштейн в ходе заседания регионального правительства заявил, что информирование общественности о деятельности российских военных является прерогативой исключительно соответствующих силовых структур. Тогда он указал, что чиновникам, желающим «почувствовать себя военными стратегами», стоит надеть погоны. Таким образом глава региона прокомментировал заявление председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова о количестве сбитых беспилотников.
Хинштейн спросил подчиненного, уверен ли он, что имеет право называть цифры, напомнив, что разговор ведется в прямом эфире. Горбунов ответил, что речь идет о публичной информации и никто не запрещал ему этого делать. Врио губернатора предупредил его, что он несет «полную персональную ответственность» за все цифры и факты, которые приводит.