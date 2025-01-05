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Республиканцы не видят способов вернуть Панамский канал в собственность США

Ведомости

Члены Республиканской партии в конгрессе США считают неосуществимой идею избранного президента страны Дональда Трампа о приобретении Панамского канала. Об этом сообщает издание The Hill.

Кроме того, республиканцы не видят способов приобретения Гренландии, отмечает издание. При этом, как отмечает издание, республиканцы стараются не вступать в прямую конфронтацию с Трампом.

Часть республиканцев отмечает, что «защита нейтральности канала жизненно важна для национальной безопасности Соединенных Штатов».

В конце декабря Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть Штатам канал.

В 1914 г. США закончили строительство канала, но уступили его обратно Панаме в 1999 г. по договору, подписанному бывшим президентом Джимми Картером, что многократно осуждал Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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