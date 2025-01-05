Республиканцы не видят способов вернуть Панамский канал в собственность США
Члены Республиканской партии в конгрессе США считают неосуществимой идею избранного президента страны Дональда Трампа о приобретении Панамского канала. Об этом сообщает издание The Hill.
Кроме того, республиканцы не видят способов приобретения Гренландии, отмечает издание. При этом, как отмечает издание, республиканцы стараются не вступать в прямую конфронтацию с Трампом.
Часть республиканцев отмечает, что «защита нейтральности канала жизненно важна для национальной безопасности Соединенных Штатов».
В конце декабря Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть Штатам канал.
В 1914 г. США закончили строительство канала, но уступили его обратно Панаме в 1999 г. по договору, подписанному бывшим президентом Джимми Картером, что многократно осуждал Трамп.