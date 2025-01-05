Олланд спрогнозировал политический кризис в случае досрочной отставки Макрона
Бывший президент Франции Франсуа Олланд выступил против досрочной отставки действующего президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он сообщил в интервью газете Ouest-France.
По его мнению, досрочная отставка приведет к институциональному кризису. Олланд заявил, что он за соблюдение избирательных сроков.
Как отмечает Олланд, Микрону необходимо «завершить свой мандат», несмотря на многочисленные упреки.
В начале декабря Макарон заявил, что не будет уходить в отставку в случае вотума недоверия правительству, а 5 декабря принял отставку французского кабинета министров после того, как большинство парламентариев проголосовали за его роспуск.
23 декабря Макрон утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру. В течение года во Франции произошло четыре смены правительства из-за неспособности основных политических партий прийти к консенсусу по ключевым вопросам.