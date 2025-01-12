Команда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине
Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью ABC News.
«Мы хотим, чтобы проблемы с живой силой были решены. <...> Призывной возраст там сейчас составляет 26, а не 18 лет. Мне кажется, что не многие это понимают», – сказал Уолц.
Он констатировал, что сейчас ВСУ испытывают «настоящие проблемы с живой силой», но линия фронта «должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности».
СМИ ранее сообщали, что на снижении призывного возраста на Украине настаивает и администрация действующего президента США Джо Байдена. Об этом в конце ноября 2024 г. писало Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме. В Вашингтоне считают, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат, сообщило агентство.
Несмотря на заявления с призывом снизить возраст мобилизации в ВСУ, на Украине принимают законы и правила об ограничениях мобилизации. 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению.