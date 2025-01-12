Команда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине

Несмотря на заявления с призывом снизить возраст мобилизации в ВСУ, на Украине принимают законы и правила об ограничениях мобилизации. 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению.