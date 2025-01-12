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Команда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине

Ведомости

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью ABC News.

«Мы хотим, чтобы проблемы с живой силой были решены. <...> Призывной возраст там сейчас составляет 26, а не 18 лет. Мне кажется, что не многие это понимают», – сказал Уолц.

Он констатировал, что сейчас ВСУ испытывают «настоящие проблемы с живой силой», но линия фронта «должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности».

СМИ ранее сообщали, что на снижении призывного возраста на Украине настаивает и администрация действующего президента США Джо Байдена. Об этом в конце ноября 2024 г. писало Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме. В Вашингтоне считают, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат, сообщило агентство.

Несмотря на заявления с призывом снизить возраст мобилизации в ВСУ, на Украине принимают законы и правила об ограничениях мобилизации. 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В сентябре на Украине запретили мобилизацию мужчин старше 50 лет. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному распоряжению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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