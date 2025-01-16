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Нацбанк Украины призвал привязать курс гривны к евро

Ведомости

Украина должна привязать курс гривны к евро, отказавшись от привязки к доллару. Об этом заявила замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает украинская интернет-газета «Страна».

«Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций», – сказала Рожкова.

В какие сроки состоится переход, не уточняется.

18 декабря 2024 г. курс доллара к гривне превысил исторический максимум до уровня 41,8271 гривны за $1. В сентябре Bloomberg писал, что власти Украины ожидают, что представители МВФ потребуют ускорить девальвацию нацвалюты, гривны, снижение процентных ставок, наращивание усилий по сбору налогов и их повышению. Эти меры помогли бы покрыть дефицит бюджета страны, который в 2025 г. прогнозируется на уровне $15 млрд. Нацбанк Украины девальвацию не поддержал, так как после отмены фиксированного курса в октябре 2023 г. гривна потеряла 10% стоимости к доллару США. Дальнейшее падение стоимости поставило бы под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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