Нацбанк Украины призвал привязать курс гривны к евро

18 декабря 2024 г. курс доллара к гривне превысил исторический максимум до уровня 41,8271 гривны за $1. В сентябре Bloomberg писал, что власти Украины ожидают, что представители МВФ потребуют ускорить девальвацию нацвалюты, гривны, снижение процентных ставок, наращивание усилий по сбору налогов и их повышению. Эти меры помогли бы покрыть дефицит бюджета страны, который в 2025 г. прогнозируется на уровне $15 млрд. Нацбанк Украины девальвацию не поддержал, так как после отмены фиксированного курса в октябре 2023 г. гривна потеряла 10% стоимости к доллару США. Дальнейшее падение стоимости поставило бы под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность.