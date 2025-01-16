Нацбанк Украины призвал привязать курс гривны к евро
Украина должна привязать курс гривны к евро, отказавшись от привязки к доллару. Об этом заявила замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает украинская интернет-газета «Страна».
«Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводят большинство операций», – сказала Рожкова.
В какие сроки состоится переход, не уточняется.
18 декабря 2024 г. курс доллара к гривне превысил исторический максимум до уровня 41,8271 гривны за $1. В сентябре Bloomberg писал, что власти Украины ожидают, что представители МВФ потребуют ускорить девальвацию нацвалюты, гривны, снижение процентных ставок, наращивание усилий по сбору налогов и их повышению. Эти меры помогли бы покрыть дефицит бюджета страны, который в 2025 г. прогнозируется на уровне $15 млрд. Нацбанк Украины девальвацию не поддержал, так как после отмены фиксированного курса в октябре 2023 г. гривна потеряла 10% стоимости к доллару США. Дальнейшее падение стоимости поставило бы под сомнение способность НБУ поддерживать ценовую стабильность.