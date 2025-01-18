WP: решение Трампа сменить место инаугурации застало чиновников врасплох

WP: решение Трампа сменить место инаугурации застало чиновников врасплохВпервые за 40 лет церемония в США пройдет в помещении
Перенос места инаугурации избранного президента США Дональда Трампа спровоцировал всеобщую суету, а чиновники были застигнуты врасплох этим решением, пишет The Washington Post (WP).
Трамп 17 января отдал распоряжение перенести предстоящую инаугурацию в помещение из-за опасно низких температур, прогнозируемых в Вашингтоне. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил травмы», – написал политик на своей платформе Truth Social. Инаугурация пройдет в ротонде Капитолия США, а стадион Capital One будет открыт для прямой трансляции инаугурации и президентского парада. Ожидается, что к полудню 20 января, когда президент будет приносить присягу, температура составит около -6 градусов, что примерно на 10 градусов ниже нормы.
Это первый случай в США за 40 лет, когда церемония инаугурации президента США будет перенесена в помещение, пишет Reuters. В последний раз ее пришлось переносить в помещение из-за сильного холода в 1985 г., когда состоялась вторая инаугурация экс-президента Рональда Рейгана.
Члены конгресса узнали об этом решении из СМИ и приняли «сотни звонков» от растерянных избирателей, которые купили билеты на мероприятие и забронировали отели, пишет WP. Законодателей предупредили, что 220 000 билетов теперь будут «памятными», поскольку большинство гостей не смогут посетить церемонию. Отмечается, что Capital One Arena может вместить только до 20 000 человек.
«Не только гости были озадачены пятничным заявлением Трампа. Местные чиновники, работающие уже много лет, заявили, что их тоже застали врасплох», – говорится в статье.
Председатель совета округа Колумбия Фил Мендельсон заявил, что узнал о смене места проведения от своих сотрудников, «просматривающих твиты».
Трамп принесет клятву верности американской Конституции и официально вступит в должность 20 января. Трамп говорил, что стадион Capital One будет открыт для прямой трансляции инаугурации и президентского парада, а после принесения присяги он «присоединится к толпе» на Capital One, и «все будут в безопасности, все будут счастливы, и мы вместе снова сделаем Америку великой!»