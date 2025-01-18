WP: решение Трампа сменить место инаугурации застало чиновников врасплох

Трамп 17 января отдал распоряжение перенести предстоящую инаугурацию в помещение из-за опасно низких температур, прогнозируемых в Вашингтоне. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил травмы», – написал политик на своей платформе Truth Social. Инаугурация пройдет в ротонде Капитолия США, а стадион Capital One будет открыт для прямой трансляции инаугурации и президентского парада. Ожидается, что к полудню 20 января, когда президент будет приносить присягу, температура составит около -6 градусов, что примерно на 10 градусов ниже нормы.